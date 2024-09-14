سيتي يواصل انتصاراته وسقوط أول لليفربول

سيتي يواصل انتصاراته وسقوط أول لليفربولقاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الرابع توالياً على ضيفه برينتفورد 2-1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح اللاعب الكونغولي يوان ويسا التسجيل للضيوف في الدقيقة الأولى من انطلاقة اللقاء، لكن النرويجي هالاند أدرك التعادل في الدقيقة (20) قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة (32).

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى (12) نقطة لينفرد بصدارة الترتيب العام للمسابقة بعد خسارة ليفربول أمام نوتينغهام فورست (0 - 1)، فيما توقف رصيد برينتفورد عند (6) نقاط في المركز السابع.

وعزز النرويجي إيرلينج هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري، ليصبح أول لاعب يصل إلى (9) أهداف من أربع جولات على مدار تاريخ البطولة، وابتعد بفارق (6) أهداف عن أقرب ملاحقيه الكولمبي لويس دياز لاعب ليفربول.

وفي مباراة ثانية، انتزع فريق نوتنغهام فورست فوزا ثمينا من مضيفه ليفربول، عندما تغلب عليه في معقله أنفيلد، بهدف دون رد سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة (72)، ملحقا الهزيمة الأولى بالمدرب الجديد الهولندي أرنه سلوت الذي تولى تدريب ليفربول خلفا للألماني يورغن كلوب.

ويعود آخر انتصار لفورست على ليفربول في معقله منذ عام 1969.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد نوتينغهام فورست إلى (8) نقاط في المركز الرابع، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري، بينما توقف رصيد ليفربول عند (9) نقاط في المركز الثاني.

وفي بقية مباريات ذات الجولة، تعادل فولهام مع وست هام يونايتد بهدف لمثله، وتعادل كريستال بالاس مع ليستر سيتي بنتيجة (2 - 2)، وتعادل برايتون مع إبسويتش تاون دون أهداف.