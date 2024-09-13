عاجل.. محمد عبدالمنعم يكشف عن مثله الأعلى ولحظة لا تنسى مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبدالمنعم نجم منتخب مصر ونيس الفرنسي، عن مثله الأعلى في عالم كرة القدم وأفضل لحظاته بقميص الأهلي، فريقه السابق.

عبدالمنعم: راموس هو مثلي الأعلى

قال عبدالمنعم في حواره مع الموقع الرسمي لنادي نيس: "أشكر كل الناس اللي دعموني وأشكر جماهير الأهلي وجمهور نيس وإن شاء الله أقدم شيء جيد يفيد النادي".

وتابع عبدالمنعم: "أتمرن جيدًا في الجيم والملعب، ومثلي الأعلى في عالم كرة القدم هو سيرجيو راموس".

وأضاف: "في بداياتي كنت ألعب مهاجم وهذه الميزة تساعدني في إحراز الأهداف وأتمركز جيدًا في منطقة الجزاء".

وواصل: "أفضل لحظة ليا مع الأهلي هدفي في شباك الوداد، وقتها لم يكن أمامي أي خيار سوى الخروج بالمكسب، لأننا خسرنا النهائي على نفس الملعب بالسنة الماضية".

واختتم: "درسنا فريق مارسيليا بشكل جيد وإن شاء الله نعود سعداء بالمكسب، وسأبدأ تعلم الفرنسية من اليوم".