نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون محمد شريف.. الخليج يسقط أمام التعاون بهدفين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج أمام نظيره التعاون بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

أحداث مباراة الخليج والتعاون

وانطلقت صافرة بداية مباراة الخليج والتعاون برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل موسى بارو الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 18 صنعه له فلافيو دا سيلفا وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة 51 بصناعة فهد الجميعة، وحاول الخليج العودة بالمباراة ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 2/0 ويذكر أن محمدشريف لم يشارك بالمباراة وكان خارج قائمة البدلاء أيضا.