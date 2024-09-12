نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب السفير المصري في كينيا يحضر مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى عصام سعد نائب السفير المصري بكينيا، على التواجد في ملعب "بوليس ساكو" الذي يحتضن المران الأول لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لمؤازرة الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

نائب السفير المصري بكينيا يتواجد في ملعب بوليس ساكو

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.