محمود بنتايك يكشف أولى أمنياته مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال المغربي محمود بنتايك في ظهور أول وحصري عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج "زملكاوي"، على أمنيته في حصد أول ألقابه مع النادي في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي.

بنتايك: أتمنى حصد السوبر الإفريقي مع الزمالك

وأضاف بنتايك المنضم حديثًا للزمالك في "الميركاتو" الصيفي الحالي: "تلقيت العديد من الرسائل من قبل جماهير النادي بعد اعلان التعاقد معين ولم أتردد لحظة في الانتقال إلى النادي الكبير والمعروف على المستوى الأفريقي".

وأكمل: "هدفي هو حصد الألقاب مع الزمالك واسعاد جماهيره، وسعيد بحفاوة استقبال زملائي في النادي، والرباعي شيكابالا والمثلوثي وعمر جابر ودونجا هم أول من استقبلوني، وأعرف جميع لاعبي الفريق لمتابعتي الجيدة لدوري الأبطال والكونفدرالية".

وأتم تصريحاته: "علينا أن نبدأ الكونفدرالية بقوة وتكون ضربة البداية مثالية في مواجهة الشرطة الكيني".