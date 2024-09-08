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أحمد جودة - القاهرة - يترقب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وينتظر موقف محمود كهربا.

نجم الزمالك السابق يترقب الإنضمام إلى الأهلي.. وكهربا يحسم الصفقة

وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك السابق، ومهاجم فريق البنك الأهلي الحالي، وذلك من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الصيف.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن المهاجم الأوليمبي أسامة فيصل وافق على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم التعاقد مع أي صفقة محلية خلال الميركاتو الحالي بعد إبرام صفقة عمر الساعي، إلا في حالة رحيل أحد اللاعبين المحليين.

وتلقى مهاجم الفريق محمود عبدالمنعم كهربا عرضل رسميا، من جانب فريق الحزم السعودي من أجل الانتقال إليهم خلال الصيف، ولم يتم حسم مصير اللاعب حتى الآن.

وينتظر أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي موقف محمود كهربا رفقة النادي الأهلي، وفي حال رحيل اللاعب سيبدأ النادي في حسم التعاقد مع أسامة فيصل.

ويرغب مجلس إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع أسامة بعد ترحيب من المدرب السويسري مارسيل كولر، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة منتخب مصر في أولمبياد باريس الأخيرة.

