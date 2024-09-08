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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب نادي الحزم السعودي للتوصل لاتفاق مع النادي الأهلي لضم محمود كهربا مهاجم الأحمر على سبيل الإعارة.

الحزم السعودي يقترب من حسم صفقة كهربا

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عرض الحزم وصل إلى نصف مليون دولار مقابل الإعارة لمدة عام مع وجود بند بأحقية الشراء بنهايه الموسم مقابل مليون ونصف المليون دولار.



وأضاف شبانة بأن كهربا يرغب بشدة في خوض ترجة الحزم في شعوره بعدم اعتماد كولر عليه خلال الموسم المقبل وليس لمروره بضائقة مالية كما يثار حاليا.