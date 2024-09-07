الرياضة

عامر حسين: اللوائح فوق الجميع ولم أشارك في دوري كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات البعض يتحدث عن إدارتي المسابقات فترة طويلة وهذا غير صحيح.

عامر حسين: اللوائح فوق الجميع ولم أشارك في دوري كورونا

وتحدث عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "البعض يتحدث عن المسابقات لفترة طويلة وهذا غير صحيح ولم اتواجد في موسم كورونا والموسم التالي".

وأضاف: "اعمل حساب للوائح وليس والزمالك.. والدليل ان التظلمات لم تعدل اي قرار اتخذته".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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