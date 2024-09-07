نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي لضم كهربا بسبب ضعف المقابل المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل رفض النادي عرضًا جديدًا من نادي الحزم السعودي للحصول على خدمات اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي لضم كهربا

أوضح المصدر أن العرض جاء خلال الأيام الماضية بمقابل مادي يتراوح بين 650 ألف دولار و700 ألف دولار، إلا أن الأهلي اعتبره غير كافٍ مقارنة بقيمة اللاعب وإسهاماته مع الفريق.

وأكد المصدر أن اللاعب كان ينتظر موقف الأهلي لتحديد مستقبله، خاصة وأنه سبق وتألق في الدوري السعودي ضمن صفوف اتحاد جدة ومع ذلك، لم يكن العرض المقدم من الحزم ملبيًا لتطلعات النادي أو اللاعب من الناحية المالية، مما دفع الأهلي إلى رفضه بشكل نهائي.

وأوضح المصدر عن رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في الاحتفاظ بكهربا في الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حاجة الفريق إلى لاعب مهاجم يتمتع بالخبرة والمهارة، وهو ما يعتبره كولر جزءًا أساسيًا من خطة الفريق للمنافسة على البطولات.