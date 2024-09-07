نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الغندور يكشف سبب رفض الأهلي رحيل كهربا إلى الحزم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى خالد الغندور عن كواليس جديدة بشأن مفاوضات الحزم السعودي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" دخل نادي الحزم السعودي في مفاوضات مع محمود كهربا للحصول على خدماته خلال الـ٤٨ ساعة الماضية".

وتابع الغندور:" الأهلي رفض العرض الأول وعاد الحزم بعرض جديد مقابل مبلغ يتراوح ما بين ٦٥٠ ألف دولار إلى ٧٠٠ ألف دولار".

وأضاف:" المقابل المادي المعروض على كهربا أيضا ضعيف واللاعب كان ينتظر موقف الأهلي للتفاوض على مرتبه مع إدارة الحزم".

وأكمل:" كهربا له باع كبير في الدوري السعودي وتألق ضمن صفوف اتحاد جدة في الفترة التي قضاها في الفريق السعودي".

وأختتم الغندور:" النادي الأهلي رفض العرض الجديد أيضًا بسبب المقابل المادي بجانب رغبة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق في التعاقد مع مهاجم جديد".