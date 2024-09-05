جامعة طنطا تحتفل بختام الأنشطة الطلابية وتكرم المبدعين برعاية وزير التعليم العالي 

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت جامعة طنطا بتنظيم مهرجان ختام الأنشطة الطلابية، وتكريم المبدعين والمبتكرين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة طنطا يؤكد: دور مهم للقيادة السياسية في دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين

تأتي هذه الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور الذي يؤكد باستمرار على الدور المحوري للأنشطة الطلابية في المنظومة التعليمية، وأنها تساهم بشكل فعال في تعزيز روح الفريق والروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يهيئهم للاندماج في المجتمع بفاعلية، فضلًا عن دورها في بناء جيل واع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل وفقًا لرؤية مصر 2030.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد حسين أن دور الجامعة لا يقتصر على تعليم الطالب العلوم الأساسية، وتشجيعيه على الدراسة والبحث العملي، وإنما يمتد ليشمل الاهتمام بتنمية شخصيته مهاريًّا وثقافيًّا؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا مهمًا فى بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتحقق التوازن المعرفي والمهاري والقيمي فى البناء الفكرى والثقافى لطلاب الجامعة.

وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بالإنجازات الباهرة التي حققها طلاب الجامعة خلال العام الماضي، والتي تعكس بوضوح الأثر الكبير للأنشطة الطلابية في صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أن هذه الإنجازات هي ثمرة لجهود متضافرة من قبل الطلاب وإدارة الجامعة، مشيرًا إلى الدور المحوري لمعهد إعداد القادة في تأهيل قادة المستقبل، وبناء جيل من شباب الجمهورية الجديدة.

كما وجه القائم بعمل رئيس الجامعة شكره وتقديره لطلاب الجامعة من ذوي الهمم على إنجازاتهم المتميزة في كافة الأنشطة الرياضية، كما وجه الشكر لأسر هؤلاء الطلاب على دعمهم الدائم وتشجيعهم، مشيدًا بجهود د.مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وجميع القائمين على رعاية الطلاب والأنشطة الطلابية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين بتوجيهات من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي هو دليل واضح على الاهتمام بالشباب؛ باعتبارهم الضمان الأكبر لبناء مستقبل أفضل لمصر.

ومن جانبه، أشاد مصطفى بيومي بجهود جامعة طنطا المتميزة في مجال تحقيق الإتاحة والدمج لطلابها من ذوي الهمم، مؤكدًا أن مشاركة هذه الفئة في مختلف الأنشطة الجامعية تعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية شاملة تحقق المساواة والعدالة للجميع، مشيدًا بأداء هؤلاء الطلاب المميز في الحفل الذي أظهر مدى قدراتهم وإبداعاتهم، مثمنًا ما حققته جامعة طنطا من إنجازات في مجال دمج الطلاب ذوي الهمم، معربًا عن إعجابه بمستوى التنظيم والتنوع الذي شهده الحفل، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع توجهات وزارة التعليم العالي وإستراتيجيتها نحو بناء مجتمع جامعي أكثر شمولية وتنوعًا.

كما أعرب الدكتور كريم همام عن سعادته بالمشاركة في فعاليات جامعة طنطا، موجهًا الشكر لفريق التنظيم على جهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاح هذا الحفل، كما ناشد إدارة الجامعة بتقديم قوائم بالطلاب المتميزين والموهوبين لتمكينهم من الحصول على المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة.

شهد الحفل تكريمًا لعدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية والرياضية، من بينهم الدكتور مصطفى بيومي، والدكتور كريم همام؛ تقديرًا لجهودهما المتميزة في إنجاح الأنشطة الطلابية، وخدمة الرياضة المصرية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين والرياضيين أصحاب الإنجازات المشرفة على المستويات المحلية والدولية.

وحضر فعاليات الحفل، الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من العمداء والوكلاء، والعقيد حازم جمال اسماعيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وعدد كبير من أبطال وبطلات الجامعة في المنافسات والمسابقات.