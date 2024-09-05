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أحمد جودة - القاهرة - تأهل لاعب وادى دجلة علي فرج، إلى الدور النهائي لبطولة الإسكواش -إحدى البطولات الماسية- ليواصل بطل وادى دجلة مسيرته في تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.

استطاع بطل العالم علي فرج، التأهل للنهائي بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-3) (11-9).

تأهل لاعب وادى دجلة علي فرج لنهائي البطولة المفتوحة للإسكواش

تعد بطولة الإسكواش، إحدى البطولات الماسية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر الجاري بمصر، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 325.5 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة.

وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.