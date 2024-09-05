نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. منتخب السعودية يرفض الخروج متأخرًا في الشوط الأول أمام إندونيسيا بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره إندونيسيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

السعودية تتعادل مع إندونيسيا 1-1 في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف الشوط الأول من مباراة منتخب إندونيسيا أمام نظيره السعودية المقامة حاليًا على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل هدف التقدم لصالح منتخب إندونيسيا راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19 في شباك السعودية والتي يحرس عرينها محمد العويس.

فيما أدرك مصعب الجوير هدف التعادل في الدقيقة 45+3 لصالح منتخب السعودية لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.