نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة غينيا الإستوائية بتصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلادمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الكروي الأول بالجزائر عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية بتصفيات كأس أمم إفريقيا.
وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:
- حراسة المرمى: أنتوني ماندريا
- الدفاع: محمد توغاي - رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جوان حجام
- الوسط: حسام عوار - رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر
- الهجوم: سعيد بن رحمة - رياض محرز – بغداد بونجاح
ويجلس على مقاعد البدلاء:
يوسف عطال - ياسني بنزيا - أمين جويري - أليكسندر جويندوز - أنيس حاج موسى - أحمد قندوسي - خساف نوفل - محمد الأمين مداني - ألكسندر أوكيدجة - محمد فارسي - أمير سعيود - أدم رزقان.
وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب ميلود هدفي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، والتي تجمع الجزائر وغينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا.