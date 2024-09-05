الرياضة

تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة غينيا الإستوائية بتصفيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلادمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الكروي الأول بالجزائر عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

  • حراسة المرمى: أنتوني ماندريا
  • الدفاع: محمد توغاي - رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جوان حجام
  • الوسط: حسام عوار - رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر
  • الهجوم: سعيد بن رحمة - رياض محرز – بغداد بونجاح

ويجلس على مقاعد البدلاء:

يوسف عطال - ياسني بنزيا - أمين جويري - أليكسندر جويندوز - أنيس حاج موسى - أحمد قندوسي - خساف نوفل - محمد الأمين مداني - ألكسندر أوكيدجة - محمد فارسي - أمير سعيود - أدم رزقان.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب ميلود هدفي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، والتي تجمع الجزائر وغينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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