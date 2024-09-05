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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أن هناك حالة من الانسجام والتفاهم الكبير بين المجموعة الحالية من اللاعبين المتواجدين في معسكر الفراعنة قبل مواجهة كاب فيردي، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

حسام حسن: أنا بخدم بلدي مينفعش أقدم استقالتي

وقال حسام حسن في خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كاب فيردي: "أنا جاي أخدم بلدي في أي ظروف.. ومينفعش أقدم استقالة".

وأضاف: "اللاعب المصري ذكي جدا، وهناك حالة من التفاهم والانسجام الكبير بين المجموعة الحالية من اللاعبين المتواجدين في معسكر المنتخب".

وتابع: "كنت أتمنى أن أجد تعاونا من الأندية عندما طلبت بدء معسكر المنتخب مبكرا.. لم أطلب إسبوع، ولكن 3 أيام فقط قبل الموعد المحدد".