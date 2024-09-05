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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهدد بفقدان منصبه بعد بداية مخيبة للآمال للفريق.

الهولندي إريك تين هاج مهدد بفقدان منصبه في المان يونايتد

واستهل مانشستر يونايتد موسمه بتحقيق انتصار وحيد وهزيمتين إحداهما بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت الإدارة الجديدة لـ مانشستر يونايتد بقيادة السير جيم راتكليف قد جددت الثقة في تين هاج وقامت أيضًا بتمديد عقده هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن تين هاج قد يرحل عن منصبه إذا لم ينجح نموذج لعبه في إقناع إدارة مانشستر يونايتد، حيث يُنظر إلى أسلوب لعب المدير الفني هذا الموسم على أنه غير مُرضٍ.

وأوضح التقرير أن هناك اعترافا داخل النادي بأن تين هاج تعرض لإعاقة تمثلت في الإصابات، وأنه يحتاج إلى وقت لدمج صفقاته الصيفية الخمسة، ولكن هناك أيضًا قلق جاد بشأن كيفية تنظيم الفريق.

وتابعت الصحيفة أن نموذج لعب الهولندي قيد التدقيق من قبل إدارة كرة القدم في يونايتد، التي يشرف عليها السير جيم راتكليف ويقودها دان آشورث، المدير الرياضي، وجايسون ويلكوكس، المدير التقني، وأردف التقرير أن الهزيمة أمام ليفربول أظهرت فريق تين هاج وهو ضعيف في الوسط والدفاع.