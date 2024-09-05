نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب أياكس الهولندي يعلق على انضمامه لاتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الهولندي ستيفن بيرجوين، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من فريق أياكس الهولندي.

لاعب أياكس الهولندي يعلق على انضمامه لاتحاد جدة

وأعلن نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، التعاقد مع اللاعب الهولندي من صفوف أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد بيرجوين للانصمام إلى تدريبات فريق الاتحاد الجماعية هذا الأسبوع، استعدادا لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية أسبوع الفيفا الدولي.

قال النجم الهولندي ستيفن بيرجوين في تصريحات صحفية:”أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف اللاعب الهولندي:”رأيت مقاطع فيديو لجماهير الاتحاد في الملعب خلال الفترة الماضية وكانت الأجواء رائعة ولا استطيع الانتظار حتى رؤيتهم”.