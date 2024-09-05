الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: كابيلو وساكي يصوتان للإنتر للفوز باللقب.. ماركا: سيطرة إسبانية في البالون دور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: كابيلو وساكي يصوتان للإنتر للفوز باللقب.. ماركا: سيطرة إسبانية في البالون دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 5-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم


وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

 

لاجازيتا ديلو سبورت:

​فابيو كابيلو​ وانريكو ساكي يصوتون للانتر من اجل الفوز باللقب
ذهبية لايطاليا في ​اولمبياد البارالمبية​
يا لها من قصة
طفلة سحرية

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كورييري ديلو سبورت:


الدرع هنا بين هذا الثلاثي
هنا خريطة المخاطر
القائد ​ماتس​ في دفاع روما
الميلان وثيو: عقدة اخرى
اوريليو يبلغ من العمر 20 عاماً
لاتسيو يقطع كاستروفيلي
تحديد عرش ريتيغي
اوسي سيبرز وايكاردي سيطون احتياطي

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ماركا


​كارفخال​ يرد على فيني " اسبانيا ليست عنصرية "
سيطرة إسبانية على أسماء المرشحين للبالون دور
اسبانيا تواصل التألق في الالعاب البارالمبية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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