- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: كابيلو وساكي يصوتان للإنتر للفوز باللقب.. ماركا: سيطرة إسبانية في البالون دور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 5-09- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
فابيو كابيلو وانريكو ساكي يصوتون للانتر من اجل الفوز باللقب
ذهبية لايطاليا في اولمبياد البارالمبية
يا لها من قصة
طفلة سحرية
كورييري ديلو سبورت:
الدرع هنا بين هذا الثلاثي
هنا خريطة المخاطر
القائد ماتس في دفاع روما
الميلان وثيو: عقدة اخرى
اوريليو يبلغ من العمر 20 عاماً
لاتسيو يقطع كاستروفيلي
تحديد عرش ريتيغي
اوسي سيبرز وايكاردي سيطون احتياطي
ماركا
كارفخال يرد على فيني " اسبانيا ليست عنصرية "
سيطرة إسبانية على أسماء المرشحين للبالون دور
اسبانيا تواصل التألق في الالعاب البارالمبية