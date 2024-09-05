نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أول رسالة من إمام عاشور بعد مغادرة معسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر إمام عاشور نجم وسط الأهلي، معسكر منتخب مصر الحالي بسبب تعرضه لإصابة قوية ستمنعه من التواجد مع “الفراعنة” في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا القادمتين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إمام عاشور بعد مغادرة معسكر منتخب مصر: قدر الله ما شاء فعل

أبدى إمام عاشور، حزنه بعد مغادرته لمعسكر منتخب مصر حيث نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “قدر الله ما شاء فعل”.

أشار الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إلى أن إمام عاشور قد اشتكى من آلام في الركبة خلال بداية مران المنتخب الوطني، الذي جرى أمس الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالاتفاق مع نظيره الطبي، إراحة اللاعب وإعفائه من المعسكر الحالي حتى لا تتفاقم إصابته.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة كاب فيردي في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والمقرر لها مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

يتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات؛ بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.