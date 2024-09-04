ممر شرفي من منتخب مصر لأبطال الأولمبياد في حضور وزير الرياضة

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.

ممر شرفي لأبطال مصر في أولمبياد باريس

وأقيم ممر شرفي من قبل منتخب مصر واللاعبين للاحتفاء بأبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد، في حضور الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن عامر حسين ومحمد أبو الوفا والكابتن محمد بركات أعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد الماشطة المستشار القانوني.

ويستعد منتخب مصر الأول، لمباراة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الاولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.