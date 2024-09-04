منتخب مصر يواصل تدريباته بقيادة حسام حسن استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وتقسيمة في نهاية المران.

شهد مران منتخب مصر مشاركة محمد صلاح ومصطفي محمد بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب لتكتمل الصفوف في انتظار وصول محمد عبد المنعم.

تواجد في مران المنتخب محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، حمزة علاء، أحمد حجازي، رامي ربيعه، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، عمر مرموش، مصطفي محمد، محمد الشامي، وأسامه فيصل.