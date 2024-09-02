تشيلسي يجدد عقد نجمه حتى 2033

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أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي تشيلسي الإنجليزي، عقد أحد لاعبيه ليبقى رفقة الفريق الأول لكرة القدم لفترة طويلة الأمد.

تشيلسي يجدد عقد نيكولاس جاكسون

أفاد الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون قد وقع عقده الجديد مع نادي تشيلسي حتى يونيو 2033.

وقال رومانو إن السنغالي جاكسون وافق على تجديد عقده، وأبدى النادي اللندني سعادته بما يقدمه اللاعب مع كتيبة “البلوز” في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أنه نيكولاس جاكسون وقع عقده الجديد مع تشيلسي، اليوم، وتم التفاوض طوال الأيام الماضية عن طريق وكيله.

يذكر إن السنغالي جاكسون صاحب الـ23 عامًا، انضم إلى تشيلسي في 2023 قادمًا من فياريال.