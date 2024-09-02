نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خااااص| مصدر قطري: لا توجد مفاوضات من الزمالك لضم بن شرقي والاعب وقع للريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت إدارة نادي الريان القطري في الوصول إلى اتفاق جديد مع المغربي أشرف بن شرقي، للتوقيع على عقوده الجديدة مع الفريق في الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه هذا العام، بعد رحيله نهاية الموسم الماضي.

وكان بن شرقي على بعد خطوات في الفترة الأخيرة من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن تعثرت الصفقة بسبب الأزمة المالية.

- الريان يتفق مع بن شرقي



وأكد مصدر قطري قريب من الريان في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" مفاوضات بن شرقي مع الزمالك لم تفتح في الفترة الأخيرة كما تم نشره وأتممنا الاتفاق مع اللاعب المغربي".

وتابع:" التعاقد مع تريزيجيه ليس له علاقة بتأجيل صفقة بن شرقي أو الابتعاد عنها كما قيل، الريان يخطط لتكوين فريق قوي في المواسم القادمة".

على جانب آخر، يحاول مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الحالية، إيجاد حلول مناسبة في خط الهجوم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب القلعة البيضاء.

