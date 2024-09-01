الرياضة

عاجل.. كاف يصدم "الأهلي" بهذا القرار

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قيد صفقة الأهلي الجديدة في القائمة التي سيبدأ بها النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024-25.

سبب رفض قيد الساعي في قائمة الأهلي الإفريقية

حسم النادي الأهلي، في وقت متأخر من ليلة السبت، صفقة ضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي بعد مفاوضات طويلة ومنافسة مع الزمالك وبيراميدز.

أكدت مصادر، إن كاف لم يوافق على قيد عمر الساعي في قائمة الأهلي الإفريقية بسبب عدم اكتمال بياناته.

وأصبح عمر الساعي، ضمن المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية إلى جانب التونسي علي معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وأرسل النادي الأهلي، قائمته قبل غلق القيد الإفريقي والتي ضمت اللاعبين الجدد وهم الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله والقطري يوسف أيمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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