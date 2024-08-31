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الفيومي: صفقة بن تايك مهمة للزمالك بسبب النقص في الجبهة اليسرى

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد الفيومي، نجم نادي الزمالك السابق، بالتعاقد مع المغربي محمود بن تايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفيومي: صفقة بن تايك مهمة للزمالك بسبب النقص في الجبهة اليسرى


وقال الفيومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقة انضمام محمود بن تايك مهمة جدا لنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب النقص في الجبهة اليسرى واللاعب المغربي بكل تأكيد سيقدم الدعم في هذا المركز".


وأضاف: "قرار جوميز بمشاركة العناصر الشابة كان مهم للغاية للاستفاد بأهم اللاعبين الشباب خلال السنوات المقبلة لأن ذلك يوفر عليك أموال كثيرة".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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