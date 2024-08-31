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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد الفيومي، نجم نادي الزمالك السابق، بالتعاقد مع المغربي محمود بن تايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفيومي: صفقة بن تايك مهمة للزمالك بسبب النقص في الجبهة اليسرى



وقال الفيومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقة انضمام محمود بن تايك مهمة جدا لنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب النقص في الجبهة اليسرى واللاعب المغربي بكل تأكيد سيقدم الدعم في هذا المركز".



وأضاف: "قرار جوميز بمشاركة العناصر الشابة كان مهم للغاية للاستفاد بأهم اللاعبين الشباب خلال السنوات المقبلة لأن ذلك يوفر عليك أموال كثيرة".

