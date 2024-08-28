نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يبلغ الخطيب بقرار جديد وبديل بن رمضان جاهز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الأسماء البارزة المرشحة لتدعيم مختلف المراكز داخل تشكيل السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، استعدادا للموسم القادم وخوض العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويرغب مسؤولي الأهلي في تدعيم خط وسط الفريق هذا الصيف، خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج إلى صفوف نادي الخلود السعودي.

الأهلي يحسم صفقة الساعي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" كولر أبلغ سامي قمصان والخطيب وأمير توفيق، بعدم رحيل أي لاعب داخل القائمة الحالي وداري أمره انتهى مع القلعة الحمراء".

وتابع:" توجد أزمة في مفاوضات بت رمضان وحال فشل الصفقة سيتم الاعتماد على خدمات الجزائري، أحمد القندوسي بعد انتهاء إعارته".

وواصل:" عمر الساعي أصبح على أعتاب الأهلي في الفترة الأخيرة، ومطالب الإسماعيلي لن تكون هي الثمن النهائي حيث يضع الأحمر بعض الخيارات لتقليل قيمة اللاعب، ولا توجد منافسة شرسة مع الأهلي الآن لضم اللاعب".