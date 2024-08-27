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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عن التعاقد مع الحارس محمود الزنفلي، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، لدعم صفوف زعيم الفلاحين في الموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد مع محمود الزنفلي لمدة 3 سنوات

ووقع اللاعب على العقود في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس النادي، والكابتن وائل حبيب، مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد، مدير شئون اللاعبين.

ووقع حارس المرمى محمود الزنفلي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات.

محمود الزنفلي صاحب ال 30 عامًا لعب من قبل للنادي الأهلي، والداخلية والبنك الأهلي والاتحاد السكندري، وكان له الدور الأكبر في بقاء الداخلية الموسم قبل الماضي، الزنفلي كان لديه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية لكنه اختار الانضمام لغزل المحلة.