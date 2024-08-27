نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد مفاوضات الأهلي السعودي لضم أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث عن اهتمام النادي الأهلي السعودي بالحصول على خدمات فيكتور أوسيمين نجم نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه يظل تشيلسي والأهلي السعودي هما الناديان في محادثات نشطة بشأن فيكتور أوسيمين.

وأشار إلى أن الأهلي السعودي لا يزال يحاول إقناع أوسيمين بعد الاتفاق مع نابولي على صفقة بقيمة 65 مليون يورو.

وشدد الصحفي الإيطالي الموثوق على أن تشيلسي لا يزال منتبهًا لأن الاتصالات مستمرة، موضحًا أنه لا يوجد عرض من باريس سان جيرمان.