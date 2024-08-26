نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوادي يعلق على ازمة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري والتي حسم فيها المارد الأحمر اللقب.



ورحل الجوادي عن القلعة الحمراء بعد أزمات متعددة استقرت عقبها الإدارة على توجيه الشكر للمترجم بعد موسمين قضاهم داخل القلعة الحمراء.



اتخضيت بعد هتاف الجمهور في المباراة

وقال الجوادي في تصريحات عبر أون تايم سبورت: " قبل مباراة سموحة شاهدت الجمهور يهتف لكولر وعقبها ام الهتاف ليه، أنا اتخضيت هذه المرة الأولى التي يتم الهتاف لمترجم".

وتابع: "سؤالي عن كولر وعن اللاعبين كان جديا وليس تهكم، لما دخلت سألت محمد الشناوي هو انتوا مش هتحتفلوا ؟.. قالي ماحنا بنحتفل أهو !! ".



وأضاف: "قولت له أقصد الاحتفال مع الجمهور ؟ قالي لأ طبعا، انت مسمعتش الجمهور عمل ايه؟ الجمهور تلفظ على عبد المنعم وعلى كهربا "



وواصل: "أكملت حديثي معه لم أسمع غير هتاف اوروبا والاحتراف قال الجمهور تلفظ ضد الاتنين وانا مقدرش ان جمهور أهان الاتنين لعيبة وأنا أطلع احتفل معاه احنا هنحتفل هنا وننبسط هنا مع بعض "



واختتم: قدمت التحية للجماهير وصعب عليا إنهم جايين سفر بالساعات وأغلبهم من القاهرة أو محافظات،

ومن حقه يفرح ويحتفل ومينفعش إنك تقرر تعاقب الجمهور".