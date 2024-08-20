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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الخليجية لمتابعة مباريات الدوري السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي في الموسم الجديد.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 22 أغسطس 2024 ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025 إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم الجديد.

يعد الدوري السعودي من أشهر البطولات ليس فقط في الوطن العربي لكن في العالم أجمع، حيث نجح في استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف النصر والعديد من النجوم العالميين إلى البطولة لكن أيضًا لما يتمتع به الدوري من منافسة شرسة بين أنديته على اللقب.

ونجح الهلال في خطف لقب بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر والتي انتهت قبل 3 جولات من النهاية.

ضمن كلا من الهلال والنصر والأهلي المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد كما تم استحداث بطولة جديدة وهي دوري أبطال آسيا 2 ويشارك بها من السعودية صاحب المركز الرابع من الدوري السعودي والتي خطفها التعاون في الجولة الأخيرة على حساب الاتحاد.

شهد الموسم الماضي من الدوري السعودي هبوط 3 أندية إلى دوري يلو وكان الحزم أول من هبط رسميًا قبل نهاية الموسم وتبعه كلًا من أبها والطائي.

من أجل تغيير نظام دوري روشن السعودي وزيادة عدد الأندية إلى 18 نادي بدلًا من 16، صعد 4 أندية من دوري يلو السعودي في الموسم السابق.

وحتى يعود الوضع كما كان في الموسم الماضي، حيث يهبط ثلاثة أندية من دوري روشن ويصعد مكانهم ثلاثة أندية فقط وكان القادسية هو أول من حسم التأهل قبل قضاء جميع الجولات ثم تبعه العروبة والخلود.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

الخميس 22 أغسطس 2024:

التعاون والفيحاء الساعة 7 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

النصر والرائد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الوحدة والرياض الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الجمعة 23 أغسطس 2024:

ضمك والخليج الساعة 7 وعشر دقائق مساء مساء بتوقيت مصر

الأهلي والعروبة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

القادسية والفتح الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

السبت 24 أغسطس 2024:

الخلود والاتحاد الساعة 7 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

الشباب والاتفاق الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأخدود والهلال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر