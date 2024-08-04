نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد وبرشلونة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل ناديي ريال مدريد وبرشلونة وذلك ضمن اللقاء الودي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة وديا

وتنطلق المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الثانية صباح الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الودي ضد ريال مدريد بقيادة هانز فليك

حراسة المرمى:- تير شتيجن.

الدفاع:- أليكس فالي – كريستنسن – إينيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط:- مارك كاسادو – مارك برنال – بابلو توريه.

الهجوم:- فيكتور – ليفاندوفسكي – أوناي هرنانديز

بينما جاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشيلوتي على النحو التالي:-

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا.

الدفاع:- لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – روديجر – فران جارسيا.

الوسط:- ماريو مارتن – مودريتش – داني سيبايوس.

الهجوم:- براهيم دياز – إندريك – أردا جولر.

