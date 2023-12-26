نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة ومثيرة الأربعاء في دوري القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة ومثيرة الأربعاء في دوري القسم الثاني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر الاربعاء 8 مواجهات بالجولة التاسعة وختام الدور الأول لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب.
المجموعة الخامسة
1-الصيد بالمحلة مع شباب القزازين
على ملعب نادي سمنود يحل فريق
شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 17 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق صيدا المحلة صاحب المركز السابع بقيادة خالد الامام برصيد 9 نقاط.
4- بنى عبيد مع اتحاد نبروه
على ملعب نادي بنى عبيد يواجه فريق بنى عبيد صاحب المركز الثامن بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 9 نقاط فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 11 نقطة.
5- شباب تلا مع بلقاس
على ملعب مركز التنمية الشبابية بتلا ولقاء مؤخرة المجموعة بين فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده سيد عبد الغفار برصيد 3 نقاط مع فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 6 نقاط.
مباريات الخميس
2- المنصورة مع المالية
يستضيف ستاد المنصورة ولقاء صعب بين فريق المنصورة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 14 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات وصيف المجموعة بقيادة منير عقيلة برصيد 15 نقطة.
3- بايونيرز مع كفر الشيخ
على ملعب نادي رأس البر يلعب فريق بايونيرز صاحب المركز السادس بقيادة خالد متولي برصيد 10 نقاط مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة محمد السعيد بنفس الرصيد.
مباريات الأربعاء
المجموعة السادسة
1-شباب كوم حمادة مع سبورتنج
على ملعب نادي كوم حمادة ولقاء قمة المجموعة بين فريق شباب كوم حمادة صاحب المركز الثالث بقيادة طارق غيده برصيد 14 نقطة مع فريق سبورتنج وصيف المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 15 نقطة.
2- دلفى مع الحمام
على ستاد جامعة الإسكندرية يلتقي فريق دلفى صاحب المركز الخامس بقيادة جمال السيد برصيد 11 نقطة مع فريق الحمام متصدر المجموعة بقيادة محمد كابوريا برصيد 15 نقطة.
3- الهلال الضبعة مع الإسكندرية للبترول
يشهد ملعب المدينة الشبابية بابى قير لقاء بين فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الرابع بقيادة على عاشور برصيد 12 نقطة مع فريق الإسكندرية للبترول متذيل المجموعة بقياده تامر فاروق برصيد 5 نقاط.
4- الاوليمبي مع المجد السكندري
على ملعب نادي الاوليمبي يخوض فريق الاوليمبي صاحب المركز السابع بقيادة احمد سمير برصيد 9 نقاط لقاء صعب مع فريق المجد السكندري صاحب المركز السادس بقيادة محمود التركي برصيد 10 نقاط.
5- طلائع الاسطول مع دمنهور
على ملعب القوات البحرية برأس التين يقام لقاء متكافئ بين فريق طلائع الاسطول صاحب المركز التاسع بقيادة علاء المنى برصيد 7 نقاط مع فريق دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة باسم الرجال بنفس الرصيد.
ترتيب المجموعة الخامسة
1-شباب القزازين 17 نقطة
2- مالية كفر الزيات 15 نقطة
3 -المنصورة 14 نقطة
4- اتحاد نبروة11 نقطة
5 -كفر الشيخ 10 نقاط
6 -بايونيرز 10 نقاط
7 -صيد المحله 9 نقاط
8- بني عبيد 9 نقاط
9- بلقاس 6 نقاط
10- شباب تلا 3 نقاط
المجموعة السادسة
1-الحمام 15 نقطة
2- سبورتنج 15 نقطة
3 -كوم حماده 14 نقطة
4- الهلال الضبعة 12 نقطة
5- دولفي 11 نقطة
6 - المجد السكندري 10 نقاط
7- الاوليمبي 9 نقاط
8- دمنهور 7 نقاط
9- طلائع الاسطول 7 نقاط
10- اسكندرية للبترول 5 نقاط