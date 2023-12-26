نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات هامة ومثيرة الأربعاء في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة ومثيرة الأربعاء في دوري القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الاربعاء 8 مواجهات بالجولة التاسعة وختام الدور الأول لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب.



المجموعة الخامسة



1-الصيد بالمحلة مع شباب القزازين



على ملعب نادي سمنود يحل فريق

شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 17 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق صيدا المحلة صاحب المركز السابع بقيادة خالد الامام برصيد 9 نقاط.

4- بنى عبيد مع اتحاد نبروه

على ملعب نادي بنى عبيد يواجه فريق بنى عبيد صاحب المركز الثامن بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 9 نقاط فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 11 نقطة.

5- شباب تلا مع بلقاس

على ملعب مركز التنمية الشبابية بتلا ولقاء مؤخرة المجموعة بين فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده سيد عبد الغفار برصيد 3 نقاط مع فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 6 نقاط.

مباريات الخميس

2- المنصورة مع المالية

يستضيف ستاد المنصورة ولقاء صعب بين فريق المنصورة صاحب المركز الثالث بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 14 نقطة مع فريق مالية كفر الزيات وصيف المجموعة بقيادة منير عقيلة برصيد 15 نقطة.



3- بايونيرز مع كفر الشيخ



على ملعب نادي رأس البر يلعب فريق بايونيرز صاحب المركز السادس بقيادة خالد متولي برصيد 10 نقاط مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة محمد السعيد بنفس الرصيد.