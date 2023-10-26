نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي على بوابة الرحيل بعد خلافه مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد خلافه المتكرر مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وتشهد قائمة المارد الأحمر هذا الموسم، تواجد عدد ضخم من النجوم المميزة في خط الهجوم، مما قد يسبب رحيل أحدهم في ميركاتو يناير المقبل.

- عبد القادر يقترب من الرحيل

وصرح أمير هشام مقدم برنامج "+90"،:" أن الفترة الأخيرة توترت العلاقة كثيرا بين الأهلي وأحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب استبعاده من المشاركة في مباريات الفريق بالفترة الماضية".

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالقادر غاضب في تدريبات الأهلي الأخيرة بسبب عدم المشاركة، وكولر غير سعيد بطريقة اللاعب، ولكن هذا لا يعني عدم تواجده في قوائم المباريات بالفترة المقبلة".

وأردف: " في حالة استمرار التوتر في العلاقة بين الجهاز الفني واللاعب، قد يتم اللجوء إلى مناقشة العروض المقدمة للاعب من أجل الموافقة على رحيله".