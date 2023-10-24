نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة أرسنال أمام إشبيلية اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي على نظيره فريق إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص أهداف مباراة أرسنال أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ثم أضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من ديكلان رايس.

وسجل نيمانيا جوديل هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من إيفان راكيتيتش.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد أرسنال عند النقطة السادسة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطتين.

