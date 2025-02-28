الكشف عن فائدة صحية «مدهشة» لشرب الشاي

الكشف عن فائدة صحية «مدهشة» لشرب الشايقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن دراسة جديدة خلصت إلى أن أوراق الشاي قادرة بشكل طبيعي على تصفية الرصاص وغيره من الملوثات السامة من الماء.

وأضافت الصحيفة أن الشاي من بين المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يشربه الناس في الصباح مع وجبة الإفطار وبين الوجبات؛ للحصول على جرعة من الكافيين بعد الظهر والاسترخاء قبل النوم.

ولفتت إلى أن معظم الأبحاث حول الشاي ركزت على تأثيرات الكافيين، أو القيمة الغذائية له أو كيفية مقارنته بالقهوة، ولكن العلماء يقولون الآن إن المشروب المنشط قد يوفر فائدة صحية مدهشة، وأنه قادر على إزالة الملوثات الخطيرة من الماء.

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «آي سي إس فوود آند تكنولوجي» أن أوراق الشاي تمتص المعادن الثقيلة بشكل طبيعي، وتصفي الملوثات الضارة في الماء مثل الرصاص أو الكادميوم أو الزرنيخ، وتطفو المعادن على سطح أوراق الشاي، ويمكن إزالتها ببساطة عن طريق تصفية الأوراق أو رمي كيس الشاي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بنيامين شيندل: «إنك تستخرج المعادن من الماء بالشاي، لكنك لا تستهلك أوراق الشاي بعد ذلك، وهذا هو سبب نجاحها».

وأضاف أنه نظراً لأن أوراق الشاي تطلق مواد كيميائية ذات نكهة في الماء، مما يخلق مشروباً لذيذاً، فإنها فعالة بنفس القدر في انتزاع المعادن من الماء.

وتنضم تلك الدراسة إلى مجموعة صغيرة من الدراسات التي تُظهر أن الشاي يمتص المعادن، كما وجدت دراسة نُشرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن أوراق الشاي تزيل المعادن الثقيلة من الماء.

وقال صدام حسين دوبي، المؤلف الرئيسي لتلك الدراسة، إنها تسلط الضوء على قيمة الشاي وإمكاناته بوصفها طريقة آمنة وفعالة للتخفيف من المواد الضارة.

وفي الدراسة الجديدة، جرب الباحثون مجموعة متنوعة من أنواع الشاي وطرق التخمير وأوقات النقع، وفحصوا الفرق بين الشاي السائب والشاي المعبأ في أكياس، وتعتمد وصفة أنقى كوب شاي على عامل رئيسي واحد: الوقت، فكلما طالت مدة النقع زادت كمية المعدن التي تتم إزالتها.

فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أنه عند نقع كوب متوسط من الشاي لمدة خمس دقائق، كان هناك انخفاض بنسبة 15 في المائة في تركيزات الرصاص، وكان هذا الاتجاه متسقاً عبر الأكواب، سواء كانت تركيزات الرصاص أعلى أو أقل.

وبخصوص تخمير الشاي طوال الليل، وهي طريقة شائعة لتخمير الشاي المثلج، فإنه يوفر تنقية أفضل للمياه من النقع لبضع دقائق ولكن حتى بضع دقائق يمكن أن تؤدي إلى إزالة معتدلة للمعادن.

كما فحص الباحثون أنواعاً مختلفة من الشاي لتحديد ما إذا كانت توفر أي فوائد إضافية، حيث تم اختبار الشاي الأسود والأخضر المعبأ في أكياس، وكذلك أوراق الشاي الكاملة، بما في ذلك الشاي الأخضر والشاي الصيني الأبيض والأسود، كما تم اختبار شاي الأعشاب لقدرته على جعل المعادن تلتصق بسطح الأوراق.

ووجدت الدراسة أن أوراق الشاي المطحونة تعمل بشكل أفضل، مقارنة بالأوراق الكاملة؛ لأن طحن الأوراق يخلق مساحة سطح إضافية لجذب الملوثات.

وكان نوع كيس الشاي مهماً أيضاً، حيث إن أكياس الشاي السليلوزية، وهي مادة عضوية قابلة للتحلل الحيوي مشتقة من الأشجار، فعالة للغاية في امتصاص المعادن من الماء، فيما لم تحقق أكياس الشاي المصنوعة من النايلون، والتي يمكن أن تطلق مليارات من المواد البلاستيكية الدقيقة، أداءً جيداً في الدراسة، وأظهرت أكياس الشاي القطنية قدرات امتصاص محدودة ومع ذلك، كانت الفوائد النسبية لأكياس الشاي المختلفة وأنواع الشاي «هامشية مقارنة بفائدة الحصول على المزيد من الوقت».

