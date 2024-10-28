شكرا لاهتمامك لمعرفة s25 ultra | موعد طرح سامسونج جلاكسي s25 الترا بالأسواق .. بمعالج SD 8 Elite وكاميرات ممتازة وتجربة AI الفريدة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بعد الحديث الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعين عن هاتف سامسونج الجديد” s25 ultra” كما تستعد شركة سامسونج بطرح الهاتف ليكون من ضمن سلسة “Galaxy” ويتميز الهاتف بتصاميم رائعة ومواصفات عالية، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم مواصفات الهاتف بالتفصيل قبل الشراء.

s25 ultra

ومن المُقرر بان ياتي في شهر يناير القادم من عام 2025 لطرح s25 ultra والتي سيكون واحد من أضخم هواتف الاندرويد بالسوق وسيأتي طراز الألترا مع هاتفين آخرين، وهما الطراز العادي وطراز بلس، وذلك ضمن سلسلة إس 25في حين بان تسعي الشركة لتقديم افضل هاتف بالعام الجديد من حيث المواصفات والتقنيات .

مميزات هاتف samsung galaxy s25 ultra

ياتي سُمك الهاتف نحو 219 جرام، 8.2 ملم سمك.

نظام التشغيل الموجود هو أندرويد 15، ومن جانب اخر يدعم 7 تحديثات.

هاتف samsung galaxy s25 ultra تحت الماء ويتحمل الغبار والضباب.

ياتي الهاتف ب5 كاميرات تعمل بدقة 4320p، ولها سرعه فائقة في التقاط الصور والفيديوهات.

يعمل المعالج التابع الي نحو Snapdragon 8 Gen 4.

لدية مساحة كبيرة للتحميل، فتكون 256/512 جيجا.

يوجد به سماعات خارجية تدعم منفذ 3.5.

مواصفات samsung galaxy s25 ultra

تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra : جمال وانسيابية : وبالنسبة لتصميم الهاتف كما اهتمت سامسونج بتصميم الهاتف من خلال حواف مستديرة تسهل استخدامه ويختلف كليا الهاتف عن النسخة السابقة S22 Ultra، التي كانت تتميز بالشكل المربع

: جمال وانسيابية : وبالنسبة لتصميم الهاتف كما اهتمت سامسونج بتصميم الهاتف من خلال حواف مستديرة تسهل استخدامه ويختلف كليا الهاتف عن النسخة السابقة S22 Ultra، التي كانت تتميز بالشكل المربع كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي : وتعتبر الكاميرا هي واحدة من اكثر الأولويات عند شراء الهاتف وتأتي كاميرا الهاتف بدقة 200 ميجا بيكسل والتي تقوم بتقديم تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة .

: وتعتبر الكاميرا هي واحدة من اكثر الأولويات عند شراء الهاتف وتأتي كاميرا الهاتف بدقة 200 ميجا بيكسل والتي تقوم بتقديم تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة . شاشة Dynamic AMOLED 2X الكبيرة :ويأتي الهاتف سامسونج بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة.

موعد طرح هاتف Galaxy S25 Ultra المحتمل

وحتي هذه اللحظة لم تقوم سامسونج المنتجة للهاتف بالإعلان عن موعد لإطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra. لكن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحه في بداية السنة المقبلة.