انت الأن تتابع خبر كارثة مش عالبال ولا عالخاطر.. تحذير من استخدام الهاتف المحمول في هذه الأوقات.. هيقضي عليك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جريدة The Sun البريطانية العديد من الدراسات الاستقصائية التي أفادت أن الشخص البالغ يقضي نحو 34 سنة من عمره في تصفح

الهواتف المحمولة

وذلك بالرغم من وجود العديد من التحذيرات من قضاء الكثير من الوقت في تصفح الموبايل، حيث يعمل ذلك على التأثير بشكل مباشر على حياتنا الإفتراضية.

كيف يؤثر ضوء الهاتف على عمر الإنسان؟