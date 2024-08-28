انت الأن تتابع خبر «متتعبش نفسك وتدور تاني».. سعر ومواصفات Oppo A77s أرخص هاتف من أوبو | أمكانيات خرافية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد، Oppo A77s، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة. يتميز الهاتف بتقنيات حديثة وتصميم أنيق، ويستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بمواصفات جيدة وبسعر معقول فيما يلي نظرة تفصيلية على مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Oppo A77s

– المعالج: معالج ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو من نوع Snapdragon 680.

– التخزين والذاكرة: 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي، و8 جيجا بايت للذاكرة العشوائية.

– الكاميرا:

– خلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل.

– أمامية: كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل.

– الشاشة: شاشة بحجم 6.56 بوصة بدقة +HD.

– نظام التشغيل: Android 12.

– البطارية: سعة 5000 ميللي أمبير.

مميزات Oppo A77s

– التخزين الواسع: يوفر الهاتف مساحة تخزين كبيرة بفضل الذاكرة الداخلية الكبيرة والرامات، مما يسهم في استيعاب عدد كبير من الملفات والتطبيقات.

– تصميم أنيق: الهاتف مصمم بشكل أنيق يتماشى مع تصاميم أوبو المعروفة.

– صوت ستيريو: يأتي الهاتف مزوداً بسماعات ستيريو توفر تجربة صوتية نقية.

– دعم شريحتي SIM وكارت الميموري: يمكن استخدام شريحتي اتصال مع إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

– بصمة الإصبع: تتواجد بصمة الإصبع في زر الباور وتوفر سرعة وكفاءة في استخدام الهاتف.

– شحن سريع: يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

– اللون: يتوفر الهاتف بلونين، الأزرق والبرتقالي.

عيوب Oppo A77s

– أداء متوسط: أداء الهاتف لا يتفوق في الفئة المتوسطة، حيث تعتبر الشاشة والكاميرات أقل من المتوقع مقارنةً بسعره.

– الشاشة: لا تحتوي الشاشة على ثقب، بل نوتش تقليدي، ودقتها HD بينما كان من المتوقع أن تكون FHD أو AMOLED.

– المعالج: المعالج المستخدم ليس الأقوى في هذه الفئة السعرية.

– كاميرا أمامية: الكاميرا الأمامية ليست ذات جودة عالية.

-افتقار لعدسة التوسيع: لا تتضمن الكاميرات عدسة للتوسيع.

سعر Oppo A77s