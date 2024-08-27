انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل!!.. رسائل احتيال واتساب تستهدف بياناتك!!. كيف تحمي نفسك؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تنبيه جديد من مركز الإبلاغ الوطني عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في إنجلترا Action Fraud، حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتساب من خطر الرسائل الغامضة والمجهولة التي قد تصل إليهم، وهذه الرسائل قد تشكل تهديد لبياناتهم الشخصية وأموالهم، إذ تهدف إلى سرقة معلوماتهم وحساباتهم البنكية عبر انتحال شخصيات معروفة مثل الأهل أو الأصدقاء ننشره لكم من خلال موقعنا دوت الخليج.

رسائل احتيال واتساب تستهدف بياناتك

وفقا لمتخصصي المركز، يعتمد المحتالون على استراتيجية متقنة للإيقاع بالضحايا، ويبدأ المحتالون رسائلهم بعبارات مثل “مرحبا أمي” أو “مرحبًا أبي”، مدعين أنهم أفراد من الأسرة أو أصدقاء فقدوا هواتفهم ويحتاجون إلى مساعدة مالية عاجلة، وبمجرد رد الضحية على هذه الرسائل، يصبح معرض لخطر اختراق بياناته وسرقة معلوماته المالية.

كيف يسرق المحتالون أموالك؟

يستخدم المحتالون رسائل نصية تهدف إلى استدراج الضحايا لتحويل أموالهم عبر الإنترنت تحت ذريعة مساعدة أحد أفراد الأسرة، ويشير الخبراء إلى أن هذه الأساليب تمكن المحتالين من الوصول إلى الحسابات البنكية وسرقة الأموال بسهولة، لذا، من الضروري أن يكون مستخدمو واتساب حذرين عند تلقي رسائل غير معروفة وعدم الاستجابة لها تحت أي ظرف.

خطوات بسيطة لتجنب الاحتيال