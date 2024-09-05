انت الأن تتابع خبر إعلامي يهاجم الصرامي يوصفه بهذا الامر الغير متوقع ! ويتهم بالتجني على الأهلي والنصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلعت حرب كلامية عنيفة بين الإعلاميين الرياضيين أحمد الشمراني وسعود الصرامي، حيث وجه الشمراني هجوما لاذعا إلى زميله عبر تغريدة شديدة اللهجة.
إعلامي يهاجم الصرامي يوصفه بهذا الامر الغير متوقع
- في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، وصف أحمد الشمراني سعود الصرامي بـ"المهرج"، متهما إياه بالتناقض والتجني على نادي الأهلي السعودي، بالإضافة إلى هجومه على بعض الشخصيات في ناديي النصر والشباب.
- بدأ الشمراني هجومه بنشر صورة للصرامي تحت عنوان "المهرج سعود الصرامي"، حيث قال: أراه عكس ما يرى نفسه. وإن جلت في حدائق اللغة ربما أضعه في صورة هي البرواز. لا أقصد سعود الصرامي الذي طالب بنقل مقر الشباب بعد استقالة خالد البلطان إلى الطائف، بل أقصد الصرامي سعود الذي حارب النصر من أجل الاتحاد، وتفرغ هذه الأيام لمطاردة الأهلي على تويتر مرة يعترف به وعشرا ينكره.
- وأضاف الشمراني: سعود بن عبدالعزيز الصرامي قال بصوت وصورة إن دوري روشن خسر الموسم الماضي عشرة ملايين مشجع أهلاوي بسبب هبوط الأهلي، وحينما نعمل دمجاً بين كل هذه الأقوال أجد نفسي أمام حالة تجعلني أسأل من فيهم الشخصية الواقعية.
- واصل الشمراني انتقاده قائلا: مثل هذه الفنتازيا قد تثير القلق عند الجمهور الرياضي، لكن عند المهتمين بالمسرح والفنون تعتبر أمراً طبيعياً، فيها من السريالية ما يشكل اللوحة ومعها تظهر حقيقة الأشياء. لا أدري من أي باب أعبر لكي أخاطب سعود، هل من باب تجربة نصف قرن في الإعلام أم من خلال ما يقدمه حالياً من طرح، والذي أرى أنه ليس له مكان في حراكنا الرياضي.
- وأضاف الشمراني: لا يهمني إن انتقد النصر أو قلل منه وتباهى بالاتحاد وأسقط على الشباب، فهذا شأنه. لكن أن يتخذ من الأهلي هدفاً، فهذا صعب جداً أن تتحمل غضب المجانين. الأهلي، أيها المهرج، وإن هبط لسبب أو لآخر، عاد كما هو منتصب القامة ولم تسل دمعة وأخرى كما هي حالة الضعفاء.
- وختم تغريدته قائلاً من السهولة بمكان أن نفتح أقواسا ونقفل أخرى، والمحتوى يغضبك ولا يرضينا، لكنه سيضحك الآخرين. معيب في ظل هذا الحراك الكبير لرياضتنا أن تطل علينا بهذا الانتقاص، والذي فيه إساءة للمشروع والصندوق وليس للأهلي.
- وفي ختام تغريدته، وجه الشمراني رسالة إلى الصرامي قائلا: خذ هذه الرسالة الواعية من الزميل مصطفى النعمي وركز في محتواها. المشروع الوطني الرياضي لحراكنا الرياضي لا يتناسب والعقلية الإعلامية المسيطرة على المشهد.
- هؤلاء المرضى لا المرحلة تستوعبهم بعقليتهم المتعصبة ولا المهنية المؤمنة بالمصداقية والمعلومة. إعلام الشلة القائم على التهريج لم يعد له مكان. هل تعلم يا سعود ماذا يعني أن يكون الأهلي مع الهلال والنصر والاتحاد مشروع دولة؟ .
- كما ختم قائلا: أخيرا الشخص الحكيم ليس الذي يعطي الإجابات الصحيحة، بل الذي يطرح الأسئلة الصحيحة.