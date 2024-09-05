إعلامي يهاجم الصرامي يوصفه بهذا الامر الغير متوقع ! ويتهم بالتجني على الأهلي والنصر

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رياض - احمد صلاح - في تطور مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلعت حرب كلامية عنيفة بين الإعلاميين الرياضيين أحمد الشمراني وسعود الصرامي، حيث وجه الشمراني هجوما لاذعا إلى زميله عبر تغريدة شديدة اللهجة.

إعلامي يهاجم الصرامي يوصفه بهذا الامر الغير متوقع