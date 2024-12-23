هل يتم استلام رخصة القيادة في نفس اليوم؟ منصة أبشر الطريق الأسرع لتجديد واستلام رخصة القيادة والشروط

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رياض - احمد صلاح - هل يتم استلام رخصة القيادة في نفس اليوم؟ رخصة القيادة من الوثائق الهامة التي تمكن الأفراد من قيادة المركبات بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، ومع التطور الرقمي أصبح من الممكن تجديد واستلام رخصة القيادة بطرق أكثر سهولة وسرعة، هل يتم استلام رخصة القيادة في نفس اليوم؟ يستعرض بلدنا اليوم كيفية استلام رخصة القيادة بعد التجديد عبر منصة أبشر وشروط استلامها والإجابة على هذا السؤال.

هل يتم استلام رخصة القيادة في نفس اليوم؟

هل يتم استلام رخصة القيادة في نفس اليوم؟ عند تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر، يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كان بإمكانهم استلام الرخصة في نفس اليوم، ووفقا للمصادر فإن استلام رخصة القيادة بعد التجديد يستغرق من يومين إلى أربعة أيام عمل وذلك عند اختيار خدمة التوصيل عبر البريد السعودي سبل.

لذلك

لا يتم استلام الرخصة في نفس اليوم، بل يتطلب الأمر بضعة أيام لوصولها إلى العنوان المحدد.

طريقة استلام رخصة القيادة بعد التجديد

توفر الإدارة العامة للمرور في المملكة خدمة توصيل رخص القيادة المجددة مباشرة إلى منازل المواطنين عبر البريد السعودي،

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لاستلام رخصتك بعد التجديد:

- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر: قم بالدخول إلى حسابك الشخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

- اختيار خدمة إيصال الوثائق: من قائمة الخدمات الإلكترونية واختار إيصال الوثائق الحكومية.

- تحديد الوثيقة المطلوبة: اختار رخصة القيادة كوثيقة ترغب في استلامها.

- إدخال العنوان الوطني: تأكد من إدخال عنوانك الوطني بدقة لوصول الرخصة إلى الموقع الصحيح.

- تأكيد الطلب: بعد مراجعة البيانات قم بتأكيد الطلب وانتظر رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل الشحنة.

يذكر أن هذه الخدمة تتطلب وجود عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عبر البريد السعودي.

كيفية استلام رخصة القيادة عبر منصة أبشر 1446/2025

أصبحت منصة أبشر البوابة الرئيسية للعديد من الخدمات الإلكترونية في المملكة بما في ذلك استلام رخصة القيادة بعد التجديد وللاستفادة من هذه الخدمة

اتبع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة أبشر: توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اختيار الخدمات الإلكترونية: من الواجهة الرئيسية اختار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار خدمة المرور: ضمن قائمة الخدمات اختار المرور.

- حجز موعد جديد: انقر على حجز موعد جديد واختار إصدار رخصة القيادة.

- تحديد المنطقة والفرع: حدد منطقتك واختر الفرع الأقرب لك لاستلام الرخصة.

- تأكيد الموعد: اختر الموعد المناسب من المواعيد المتاحة وقم بتأكيده.

بعد إتمام هذه الخطوات يمكنك زيارة الفرع المحدد في الموعد المختار لاستلام رخصة القيادة، وينصح بطباعة تذكرة الموعد وإحضارها عند الزيارة.

شروط استلام رخصة القيادة بعد التجديد

لاستلام رخصة القيادة بسهولة يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية: