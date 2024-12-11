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أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa، أصبح تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر منصة أبشر (2025) عملية سهلة وسريعة، دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات إلا في حالات استثنائية. إليك الخطوات بالتفصيل:

الشروط الأساسية قبل البدء:

حساب مفعل على منصة أبشر:

التأكد من تحديث بياناتك ومعلوماتك الشخصية.

سداد الرسوم:

دفع رسوم تجديد الجواز عبر نظام سداد البنكي.

صلاحية الهوية الوطنية:

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية.

بالنسبة للأطفال أو القُصّر، يجب أن يتم التجديد بواسطة ولي الأمر.

الصور والمعلومات:

التأكد من رفع صورة حديثة عبر أبشر، أو أن الصورة المسجلة مسبقًا صحيحة.

استلام الجواز:

اختيار التوصيل عبر البريد السعودي (سُبل) أو تحديد موعد لاستلامه من إدارة الجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر عبر أبشر:

الدخول إلى حسابك في أبشر:

زيارة الرابط الرسمي absher.sa.

اختيار أبشر أفراد وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الوصول إلى خدمات الجوازات:

من القائمة الرئيسية، اختر خدماتي .

. اضغط على الجوازات ثم تجديد جواز السفر.

تحديد الشخص المراد تجديد جوازه:

إذا كنت تجدد لنفسك، اختر اسمك.

إذا كنت تجدد لأحد أفراد الأسرة أو المعالين، حدد اسم المستفيد.

اختيار مدة صلاحية الجواز:

اختر بين 5 سنوات أو 10 سنوات (لمن هم فوق 21 عامًا).

تأكد من سداد الرسوم المناسبة لكل فترة.

مراجعة البيانات والتأكيد:

راجع جميع البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، ومكان الإصدار.

تأكد من صحة العنوان للتوصيل إذا اخترت خدمة البريد.

إتمام العملية:

اضغط على تأكيد .

. ستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم طلب التجديد.

استلام الجواز:

إذا اخترت التوصيل عبر البريد السعودي (سُبل)، ستحصل على إشعار بتفاصيل الشحنة.

في حالة اختيار الاستلام اليدوي، احجز موعدًا عبر منصة أبشر لاستلامه من إدارة الجوازات.

رسوم تجديد الجواز:

5 سنوات : 300 ريال سعودي.

: 300 ريال سعودي. 10 سنوات: 600 ريال سعودي (متاحة فقط لمن تجاوزوا 21 عامًا).