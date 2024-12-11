انت الأن تتابع خبر وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وللشعب السعودي عامة، والجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم بشكل خاص، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي عُقد افتراضياً اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024م. وقال سموه بهذه المناسبة: "عظيم الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، ولسمو سيدي ولي العهد - حفظه الله -، على دعمهما المستمر للقطاع الرياضي والتمكين الذي حظي به ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي والمتميز المتمثل باستضافة هذا المحفل العالمي تجسيدًا للمكانة الريادية التي تتبوأها عالميًا".

وأضاف سموه: "إن ثقة أسرة كرة القدم الدولية بملف استضافة المملكة، ثم فوزها به عن جدارة واستحقاق، يعد لحظة تاريخية ومحطة ستنطلق منها الرياضة السعودية نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز، كما أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لهمم الشعب السعودي الكريم، وعزيمته التي يستمدها من قيادته الرشيدة - حفظها الله -، للمساهمة في تنمية الرياضة حول العالم بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، من خلال تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من البطولة، ستسهم في بناء مستقبل أفضل لكرة القدم من أجل اللاعبين والمشجعين".

واختتم سموه تصريحه قائلاً: "إن فوز المملكة بحق استضافة هذا المحفل الكروي العالمي، يأتي ضمن ثمار التقدم والتطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي على الأصعدة كافة، في ظل الدعم غير المسبوق من قيادة هذا الوطن العظيم، بما يتماشى مع المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية استثنائية، انعكست على المجتمع المحلي ورياضة واقتصاد المملكة على حدٍّ سواء".