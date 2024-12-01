انت الأن تتابع خبر لا جديد في سعر المعدن الأصفر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت تعاملات اليوم في سوق الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارا في الأسعار كما هي دون تغيير مثل أسعار أمس،ولكن يظل هناك حالة من الركود في سعر السوق بسبب زيادة أسعار الذهب في الفترة الماضية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأحد ١ ديسمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأحد ١ ديسمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٢٠.١٨ ريال سعودي و ٧٨.٢٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٣.٤٩ ريال سعودي و ٧٨.٤٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٨٠.١٥ ريال سعودي و ٧٤.٧١ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤٠.١٣ ريال سعودي و ٦٤.٠٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٦.٧٧ ريال سعودي و ٤٩.٨١ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٩٥٨.٥٤ ريال سعودي و ٢٦٥٥.٦١ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٩٦٢.٢٩ ريال سعودي و ٢٦٥٦.٦١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٥٢.١٩ ريال سعودي و ٩٣.٩٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٤٠.٤٦ ريال سعودي ٢٢٤.١٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٦٤.٩١ ريال سعودي و ٤٤٣.٩٨ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٩١.٤٠ ريال سعودي و ٨٧٧.٧١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٥٣٧.٩٨ ريال سعودي و ١٧٤٣.٤٦ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٨٩.٤٧ ريال سعودي و ٧١٧.١٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٨١٧.٥٤ ريال سعودي و ٧٥١.٣٤ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٧٣.٦٨ ريال سعودي و ٨١٩.٦٥ دولار أميركي.