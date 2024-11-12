نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي يصل إلى الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في زيارة رسمية لجمهورية الهند.

وسيلتقي وزير الخارجية السعودي خلال الزيارة، بوزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، كما سيترأس خلالها الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون (السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية) المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.