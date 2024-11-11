نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - برنامج قرض مستفيدي الضمان من مركز جنى: خطوة نحو الاستقلال المالي وتأسيس مشروعك الشخصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج قرض مستفيدي الضمان الاجتماعي المقدم من مركز جنى مبادرة تهدف إلى دعم السيدات المسجلات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال توفير التمويل اللازم لبدء مشاريعهن الخاصة. يسعى هذا البرنامج إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة عبر تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة.

تفاصيل قروض برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي

يقدم مركز جنى قروضًا مرنة بتمويل يتراوح بين 8،000 و12،000 ريال سعودي، حيث يتم السداد بأقساط ميسّرة، وتصل فترة السماح إلى ثلاثة أشهر قبل بدء السداد. هذا التمويل يساعد السيدات على إدارة مشاريعهن بمرونة، مع توفر ميزات تسهّل الحصول على القرض مثل إجراءات تحقق داخلية بدلًا من الحاجة إلى إثباتات إضافية من الضمان الاجتماعي.

خطوات التقديم على قرض مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مركز جنى

يمكن التقديم على قرض مركز جنى عبر طريقتين:

التقديم الإلكتروني:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمركز.

انقر على خيار “طلب تمويل” في أعلى الصفحة، ثم اختر “نموذج التقديم”.

املأ النموذج المطلوب، والذي يتضمن معلومات عن السكن وتفاصيل المشروع (مثل نوع النشاط وحالة المشروع).

بعد إكمال النموذج، انقر على "حفظ" ثم "إرسال الطلب".

التقديم المباشر عبر الفروع:

قم بزيارة أقرب فرع لمركز جنى في منطقتك.

اطلب من الموظفين نموذج طلب القرض وقم بملء البيانات المطلوبة.

أرفق المستندات اللازمة، مثل رخصة الأسر المنتجة ومستندات الكفيل الذي يجب أن يكون راتبه لا يقل عن 4،000 ريال سعودي.

الشروط اللازمة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي

يتطلب الحصول على قرض من برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي المقدم من مركز جنى استيفاء الشروط التالية:

امتلاك رخصة أسر منتجة سارية : خاصة إذا كان التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

: خاصة إذا كان التمويل من بنك التنمية الاجتماعية. امتلاك حساب نشط على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي : مثل سناب شات أو إنستغرام، لتسويق المنتجات أو الخدمات.

: مثل سناب شات أو إنستغرام، لتسويق المنتجات أو الخدمات. وجود كفيل براتب لا يقل عن 4،000 ريال سعودي : ويُطبق على القرض نفس سياسة تجديد القروض الفردية بخصوص الكفيل.

: ويُطبق على القرض نفس سياسة تجديد القروض الفردية بخصوص الكفيل. التحقق الداخلي دون الحاجة لإثبات الضمان : يتم التأكد من أهلية المستفيدة عبر رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية الوطنية.

: يتم التأكد من أهلية المستفيدة عبر رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية الوطنية. الفئة العمرية: يجب أن يتراوح عمر المستفيدة بين 18 و60 عامًا وأن تكون من سكان المناطق التي يوجد بها فروع لمركز جنى.

يعتبر قرض مستفيدي الضمان من مركز جنى فرصة مثالية للسيدات السعوديات لتحقيق استقلالهن المالي وبدء مشاريعهن الخاصة، مما يعزز مشاركتهن الفعّالة في المجتمع.