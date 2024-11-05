"تفاصيل صرف دفعة نوفمبر 2024 لحساب المواطن: مواعيد وأخبار الأهلية والدعم الإضافي"

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أحمد جودة - القاهرة - إيقاف الزيادة الملكية في حساب المواطن لدفعة نوفمبر 2024

أوضح برنامج العناية بالمستفيدين حقيقة إيقاف الزيادة الملكية في حساب المواطن لدفعة نوفمبر 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإيداع. يهتم المستفيدون بمعرفة المبلغ المحدد للدعم بدقة لترتيب الأولويات والاحتياجات لأسرهم. يُذكر أن دعم حساب المواطن يُقدم كدخل شهري للأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية، وأن هذه الزيادة كانت تهدف لمساعدة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

إيقاف الزيادة الملكية في حساب المواطن لدفعة نوفمبر 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج العناية بالمستفيدين، حقيقة إيقاف الزيادة الملكية أو الدعم الإضافي. من المقرر أن يتوقف هذا الدعم مع انتهاء صرف دفعة شهر ديسمبر 2024، فيما ستتضمن دفعة نوفمبر الجاري الزيادة الملكية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الإضافي صدر بناءً على أوامر ملكية في نهاية عام 2023، وتم تمديده حتى نهاية عام 2024، بحيث يشمل دفعة ديسمبر التي ستُصرف في 10-12-2024، وهي الدفعة رقم 85. وفيما يتعلق بتمديد آخر محتمل، قد تصدر أوامر ملكية جديدة، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.

قيمة راتب حساب المواطن بعد قرار التمديد

جاء قرار تمديد مستحقات برنامج حساب المواطن بتطبيق زيادة نسبتها 20% على رواتب رب الأسرة والمعالين، على النحو التالي:

يحصل رب الأسرة، مقدم طلب حساب المواطن، على دعم شهري بقيمة 720 ريال سعودي بعد تطبيق الزيادة الإضافية، بدلًا من 360 ريال سعودي فقط.

يحصل المعال الأكبر، الذي يتجاوز عمره 18 عامًا بما في ذلك الزوجة، على راتب شهري بقيمة 360 ريال سعودي، بدلًا من 218 ريال سعودي فقط.

بينما يحصل المعال الأصغر من 18 عامًا على راتب بقيمة 218 ريال سعودي، بدلًا من 206 ريال سعودي.

يذكر أن أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 84 الخاصة بشهر نوفمبر 2024. يمكن للمستفيدين التحقق من حالة أهليتهم عبر تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية.

من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة 84 يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، حيث يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل"، يجب على المستفيد التوجه إلى حسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

يُذكر أن الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن تم تمديده حتى نهاية عام 2024، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.