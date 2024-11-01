انت الأن تتابع خبر ١٣ ألف طابع بريدي أثري ضمن مقتنيات مكتبة "الملك عبدالعزيز العامة" بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز مكتبة "الملك عبدالعزيز" الموجودة في العاصمة الرياض بالمقتنيات القديمة التي توثق التراث والتاريخ السعودي إذ تعود إلى عصر المؤسس ، ومنها مجموعة نادرة من الطوابع البريدية التي توثق للتاريخ السعودي المعاصر في مناسبات وأحداث وطنية متعددة ، في مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية وما قبلها وما بعدها.

وتتألف هذه الطوابع من ثلاثة عشر ألف طابع بريدي ، مقسمة إلى: مجموعات في بعض الكتب، بالإضافة إلى الطوابع النادرة، ومنها طوابع صدرت في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز.

كما تضم هذه المجموعة الفريدة أقدم طابع بريدي صدر في عهد الملك عبدالعزيز، والذي يعود إلى شهر مارس 1925م، حيث صدر طابع بريدي يحمل عبارة: (بريد السلطنة النجدية) ثم طابع (تذكار الحج الأول في عهد السلطنة النجدية) ثم طابع تذكار دخول جدة (ديسمبر 1925) وطابع بريد الحجاز ونجد.

أهم الطوابع التذكارية التي تضمها مجموعة مكتبة الملك عبدالعزيز

من أهم الطوابع في المجموعة التذكارية:-

طابع بريدي تاريخي صدر في العام 1349هـ: يوثق ذكرى جلوس الملك عبدالعزيز على العرش، ورسم فيه "طغراء الملك عبدالعزيز" ويحمل بداية ظهور الشعار الملكي للمملكة العربية السعودية "السيفين المتقاطعين مع شجرة النخيل" وكان ذلك في العام (1931-1932) قبل تأسيس المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر 1932م.

طابع بريدي يحمل اسم المملكة العربية السعودية: ويعتبر أول طابع بريد في المملكة حيث كان في العام 1934م، وقد صدرت منه عدة طبعات بألوان متعددة ما بين الأخضر والأزرق والأصفر والبنفسجي، ويحمل أيضا "طغراء الملك عبدالعزيز".

طوابع تذكارية مصورة وصدرت في العام 1945م/ 1365هـ: وتوثق مناسبة اجتماع الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق ملك مصر في رضوى على البحر الأحمر.

طوابع تذكارية صدرت في العام 1946: بمناسبة عودة الملك عبدالعزيز من زيارته إلى مصر تحمل خريطة المملكة مع العلم السعودي.

طوابع صدرت بمناسبة مرور خمسين عاما على دخول الرياض: حيث صدرت في العام 1369هـ مجموعة تمثل جدران المدينة المنيعة وطبعت في مكة المكرمة.

أنواع الطوابع البريدية

تعددت أنواع الطوابع البريدية لتشمل:-