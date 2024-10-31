شكرا لاهتمامك لمعرفة رابط نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية السعودية 1446 عبر منصة ابشر للتوظيف absher.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تم الإعلان عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية للعمل داخل العديد من قطاعات وزارة الداخلية، وجاء ذلك بعدما أعلنت منصة ابشر للتوظيف عن إتاحة فرص وظيفية تلبي احتياجات القطاعات الأمنية والخدمية، مع ضمان الأمانة والمصداقية والسهولة في الإجراءات من خلال منصة أبشر للتوظيف، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم خطوت الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية.

القبول الموحد وزارة الداخلية

كشف إدارة القبول المركزي الأربعاء 29 أكتوبر 2024 عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية 1446 وذلك لشغل الوظائف الخاوية في قطاعات الوزارة المتعددة، حيث كانت قد أعلنت وزارة الداخلية سابقًا، عن وجود عدد من الوظائف في القطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية، وذلك للعمل في العديد من قطاعات الوزارة، مثل الأمن العام ومكافحة المخدرات والدفاع المدني، وكذلك الجوازات والأمن البيئي، حيث ينتظر الراغبين في التقديم التعرف على الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك استعدادًا لتحضيرها خلال الفترة المسموح فيها التقديم، حيث أن الوزارة تقدم فرص عمل نظير رواتب مرتفعة وتقديم مكافآت مجزية وحوافز وتأمينات اجتماعية.

رابط نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية عبر توظيف ابشر

يمكن لكافة المتقدمين الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية عبر بوابة توظيف ابشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: قم بالدخول الى بوابة أبشر للتوظيف.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول عبر حسابك المسجل بالفعل.

بعد ذلك عليك الضغط على قائمة الخدمات المتاحة، ثم قم باختيار نتائج القبول.

الآن قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، مع التأكد من صحة البيانات المُدخلة.

في الخطوة الأخيرة: قم بالضغط على خانة عرض النتيجة لتظهر أمامك حالة القبول.

الإجراءات المطلوبة بعد ظهور القبول الموحد وزارة الداخلية

بعد الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الداخلية عبر توظيف ابشر والتعرف على حالة طلبك، يجب على المقبولين إجراء بعض الامور الإضافية، والتي تمثلت في..

إجراء الفحص الطبي بالجهات المعنية.

إتمام المقابلة الشخصية عند استدعائهم.

تقديم الأوراق المطلوبة حسب وفقًا للتعليمات المعلن عنها.

متابعة التعليمات الخاصة بمرحلة التدريب أو الالتحاق الفعلي بالوظيفة.

استخراج نتائج للقبول الموحد وزارة الداخلية

يمكن للراغبين في التوظيف الاطلاع على نتائج وظائف وزارة الداخلية للعام 1446 من خلال الجهات المعنية التالية..