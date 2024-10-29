نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن سلمان يستعرض مع ولي العهد الأردني العلاقات بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.